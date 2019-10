È morta durante un matrimonio! Enrica aveva soltanto 29 anni

Una storia tristissima, unaquesta notte a Castelsardo, in provincia di, in Sardegna. Il nome della vittima è, secondo quanto riportato da alcuni giornali locali. Una tragedia avvenuta intorno alle 4 della notte, quando la ragazza. Mentre la 29enne si trovava con parenti e amici all’interno della discoteca è svenuta all’improvviso, dopo aver accusato un malore. I parenti hanno subito tentato di soccorrerla, chiamando inoltre l’ambulanza. Il personale del 118 è immediatamente arrivato sul posto: i medici hanno tentato di rianimare la giovane per più di un’ora, ma tutti i tentativi di salvarla sono stati vani. Naturalmente sul posto, all’interno della, sono intervenuti anche i carabinieri per avviare tutti gli accertamenti del caso.La procura ha deciso di disporre ulteriori verifiche per provare a fare chiarezza su quanto avvenuto nella notte: sul corpo verrà eseguita l’autopsia per capire quali siano stati i motivi che hanno portato al decesso della giovane. Gli amici escludono assolutamente cheCome racconta la, Enrica era unadi Castelsardo di soli 29 anni: secondo le prime informazioni sarebbe morta a causa di un arresto cardiaco durante la festa di matrimonio che si teneva nella discoteca Vogue. La giovane si sarebbe sentita male mentre stava ballando: è stata accompagnata alla guardia medica, dove è stata rianimata in attesa dell’ambulanza.IlIeri sera Enrica era alle, che si era sposata nel pomeriggio. Una tragica fatalità che ha mutato la festa in un un vero e proprio dramma. Altri dettagli non sono stati ancora divulgati, sicuramente ne sapremo di più dopo l’autopsia già disposta dal pm.