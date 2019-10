Michelle Hunziker derisa da Selvaggia Lucarelli: l'attacco velenoso su Amici Celebrities

Dopo tre settimane al sabato sera e con a capo, qualche giorno fa c’è stata una mini rivoluzione all’interno di. Infatti il talent show dedicato ai personaggi dello spettacolo è stato anticipato al mercoledì sempre in prime time e soprattutto la guida è passata alla soubrette svizzera.Per molti quella diè stata una vera proprio follia visto che il programma è cucito sulla sua pelle. Tuttavia la moglie di Maurizio Costanzo non ha voluto ascoltare nessuno facendo questo esperimento. Ma il giorno seguente si sono visti i risultati in termini d’ascolti e aimé sono calati di brutto. Per questa ragione Selvaggia Lucarelli, che ha sempre avuto il dente avvelenato con l’artista elvetica, le ha rivolta una pesante critica sui social network.

Sicuramente Michelle Hunziker era preparata alle critiche del popolo del web, ma non si sarebbe mai aspettata che la blogger Selvaggia Lucarelli, quest’anno nella scuderia di Non è l’Arena, le rivolgesse una frecciata velenosa del genere. In poche parole la storica giurata di Ballando con le Stelle, che per hobby passa il tempo a criticare le trasmissioni del Biscione, non ha per niente utilizzato dei vocaboli carini nei confronti della madre di Aurora Ramazzotti. “La Hunziker ha l’empatia di una libreria Billy” ha cinguettato la donna sul suo seguitissimo account Twitter, paragonando la moglie di Tomaso Trussardi a uno dei prodotti più commercializzati di Ikea. La provocazione della Lucarelli, come sempre, ha diviso gli internauti in due fazioni: una parte sono d’accordo con lei, mentre altri hanno preso le difese della showgirl svizzera.

In tanti hanno appoggiato il pensiero della blogger Selvaggia Lucarelli. Infatti sotto il tweet di quest’ultima sono apparsi numerosi commenti. Eccone un paio: “Comunque la Hunziker era più ingessata ad Amici Celebrities che a Sanremo. È incredibile come soffra il confronto con la De Filippi”; “La Hunziker è brava, comprensibilmente emozionata. Come previsto però il programma è troppo defilippizzato e lei sembra un pesce fuor d’acqua”.