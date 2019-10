Giappone, tifone Hagibis : 19 i morti e oltre 100 i feriti

Si aggrava ildel passaggio della super tempesta, sono almeno. Più di 200mila abitazioni sono rimaste senza elettricità nelle aree più colpite, dove sono esondati diversi fiumi e in alcuni casi il livello dell'acqua ha raggiunto i 5 metri. 17 persone disperse è al momento il bilancio del, secondo quanto riferito dall'emittente. La perturbazione è arrivata a sud die sista spostando verso nord. Numerosi i fiumi esondati che hanno causato vaste inondazioni.

A essere particolarmente colpite sono state le zone di Nagano e di Tokyo, ma è allerta meteo anche su Fukushima, la città del disastro nucleare del 2011. L'Agenzia meteorologica nazionale ha diffuso il quinto grado di allarme, in una scala da 1 a 5, anticipando il pericolo estremo di piogge torrenziali in diverse aree dell'arcipelago centro orientale. Squadre di soccorso sono già in azione in molte zone, dove si registra anche il rischio di frane. Oltre 7 milioni di persone erano state evacuate. Le autorità che monitorano il tifone, il 19esimo dell'anno, temono violente mareggiate nella piana del Kanto, dove è situata Tokyo, e nella regione del Tokai verso le tarda serata, quando il livello della marea dovrebbe raggiungere la massima altezza. Fermi aerei e treni.