Oroscopo Branko di oggi 12 ottobre: le previsioni segno per segno

L’è pronto a rivelare che cosa hanno in serbo i pianeti e le stelle. Sole e Saturno portano fortuna nella vita pubblica e sociale delle persone dei, ma la Luna inrende passionali i nativi del. Nel dettaglio, le previsioni degli astri su amore, lavoro e affari della giornata di sabato per i 12 segni zodiacali.

Ariete – In questa giornata di sabato la Luna vi strega e annuncia sorprese in amore. Marte vi rende passionali, mentre Venere e Giove vi spingono a creare una nuova famiglia. Dovete solo fare attenzione alla salute, potreste avere qualche fastidio alle ossa.

Toro – In queste 48 ore siete particolarmente nervosi e tesi per via della Luna in Ariete. Fra tre giorni, la Luna entra nel vostro segno e vi aiuterà ad approfondire le iniziative già avviate o a preparare un nuovo progetto. In questa giornata di sabato potete contare solo sugli affari. L’amore è un’incognita.

Gemelli – Sole e Saturno portano fortuna nella vostra vita pubblica e sociale, e vi aiutano a mettere in discussione i rapporti, professionali o personali. Per molti di voi si aprono nuove porte. Luna in Ariete fa sbocciare gli amori e favorisce i colpi di fulmine.

Cancro – Nel campo lavorativo dovete dimostrare chi siete. La Luna in Ariete vi mette in luce ma crea contrasti con le persone che vi stanno attorno. Saturno e Sole vi aiutano a tagliare qualche ramo secco e a trovare nuove occasioni imperdibili. La vostra ricchezza è l’amore. Dovete fare molta attenzione al fisico.

Leone – Anche se avete Mercurio insidioso, non dovete temere le ire di Saturno. La Luna in Ariete accende al massimo il fuoco della passione. Niente riesce a sconfiggervi, la concorrenza deve farsene una ragione. Tenete sotto controllo la salute.

Vergine – Il vostro è un segno del talento e del buon senso. Siete molto agitati per una notizia che sembra non voler arrivare. A farvi venire mal di testa è il matrimonio, ma passerà grazie alla Luna piena in Ariete. Non aspettate che siano gli altri a venirvi incontro, se avete un disperato bisogno di parlare con qualcuno, fate il primo passo. Le persone che vi stimano sono pronte a tendervi la mano e ad ascoltarvi.

Bilancia – L’oroscopo di Branko vi avvisa che in questa giornata di sabato avete una Luna difficile. Magari avete lanciato qualche sfida nell’ambiente di lavoro e nella vita privata. A mandare in tilt la vostra giornata di sabato ci pensano anche Marte e Saturno. I due pianeti vi impongono di fare le cose in maniera disciplinata. Dovete fare una piccola pausa per il bene della vostra salute.

Scorpione – Prima di buttarvi a capofitto sulle questioni pratiche, Venere vi suggerisce di recuperare il feeling in amore. Questa giornata di sabato è illuminata dalla Luna in Ariete che favorisce le attività, le finanze e le conquista passionali. La fortuna bacia coloro che cercano casa, vogliono un figlio o sposarsi.

Sagittario – La Luna in Ariete potrebbe far scoppiare un amore, una passione. L’influsso benefico, però, aumenta per il trigono con Giove nel segno e l’opposizione con Marte in Bilancia. Cogliete al volo questa opportunità. Coloro che sono sposati dovrebbero concentrarsi di meno sugli aspetti materiali e pensare al relax.

Capricorno – Giornata carica di tensione a causa della Luna piena in Ariete. Saturno invita a scoprire le ragioni che vi hanno spinto ad assumere un determinato atteggiamento che va contro i vostri interessi. Fate lavorare gli altri oppure programmate il fine settimana di relax.

Acquario – In amore non accontentatevi, ma dovete pretendere di più e subito. I rapporti professionali o familiari sono sotto pressione per via dello Scorpione contro Urano in Toro. Fate attenzione alla salute, ma per fortuna la Luna interviene in vostro soccorso. Prendete iniziative in affari: Giove vi supporta.

Pesci – Giove in Sagittario vi aiuta ad avere successo nel lavoro, nella professione. Potete iniziare a lavorare a un nuovo progetto solo se non vi fate abbattere dalle critiche. Urano e Saturno proteggono gli affari. Grande vittoria in amore.