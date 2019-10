Brad Pitt ha una nuova fiamma... ma non è abbastanza bella per i fan

Il cuore ditorna a battere per una nuova donna. Consembra ormai impossibile il ritorno di fiamma (anche se le speranze, come sappiamo, sono le ultime a morire…) e il bell’attore si consola tra le braccia di, 50enne infermiera delle star, terapeuta olistica e designer di gioielli.Impegnata con le mansioni domestiche,la coglie di sorpresa e pubblica le. Brad Pitt pare voltare pagina…

Certo, l’occhio vuole la sua parte ma in fondo è dell’anima di una persona che ci si innamora. Perché, per aggiungerci un po’ di sano romanticismo, “il vero amore è la tua anima che riconosce il suo contrappunto in un’altra”. E, beh, la nuova love story in procinto di nascere lo attesta. In effetti, come scrive lo stesso settimanale Oggi, a vederla così, scura in volto e un po’ trasandata, mai si direbbe che Sat Hari Khalsa sia la nuova partner di Brad Pitt. Eppure, le voci continuano a rincorrersi e il tabloid Us Weekly conferma la relazione.

I maligni hanno immediatamente accostato la donna alla divina Angelina Jolie, un confronto ingeneroso, anche perché non sono finora circolate foto sul conto della ex in ciabatte e senza trucco né parrucco. E arrivato all’età della maturità, Brad Pitt pare abbia deciso di non fare solo affidamento sull’immagine.

Una fonte anonima riferisce a Us Weekly che Sat è una donna forte e con un bel modo di pensare. Per questo lo avrebbe fatto crollare ai suoi piedi. E poi ama il fatto che non sia un’attrice: adesso non desidera frequentare nessuno che frequenti il set. Brad e Sat sono stati beccati per la prima volta in rispettiva compagnia nel settembre del 2018, ma allora la frequentazione era esclusivamente in amicizia. La passione sarebbe scoppiata a giugno, immediatamente dopo la rottura tra Pitt e Charlize Theron.

Attualmente Sat accompagna l’attore in giro per il mondo nella presentazione del suo nuovo film Ad Astra. E lo segue da terapeuta in questo periodo così delicato, divorziato dalla Jolie e impegnato nella disputa per la custodia dei figli. Sat Hari Khalsa, nata negli Stati Uniti, ha trascorso un lungo periodo in India, dove si è convertita alla religione Sikh.