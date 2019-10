Ethiopian Airlines, salme in Italia dopo 7 mesi

Dopo ben 7 mesi tornano a casa i resti delledell’incidente aereo dell’, che il 10 marzo 2019 ha provocato la morte di 157 persone, 8 delle quali nostri connazionali. Tornano in Italia i resti delle vittime dell'incidente aereo dell'Ethiopian Airlines. L'aereo cadde dopo il decollo ad Addis Abeba il 10 marzo scorso. Tra le salme quelle dei. I funerali della coppia si svolgeranno giovedì nella cattedrale di Sansepolcro con i 4 figli Andrea, Marco, Francesco ed Elisabetta. Carlo Spini e la moglie stavano andando in Africa per lavorare come volontari per i più bisognosi. Nel disastro del Boeing 737 Max morirono 157 persone, tra cui otto italiani.