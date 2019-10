Temptation Island Vip, adesso parla anche Zoe Mallucci ...il rapporto con Andrea Ippoliti

sono una delle coppie protagoniste di questa seconda edizione dicondotta daTra di loro c’era già aria di crisi e quando sono partiti per la Sardegna avevano avuto un brutto litigio.Nel villaggio Andrea Ippoliti non ha sopportato di vedere la sua compagna ballare spensierata durante le feste e ha iniziato ad avvicinarsi ad una tentatrice del villaggio, Zoe. La ragazza, però, è molto più giovane di lui e questo ha creato un grande disagio in Nathaly e non solo.

Zoe Mallucci è stata molto criticata nel programma e sui social per l’avvicinamento ad un uomo con vent’anni più di lei. L’ex tentatrice ha voluto fare delle dichiarazioni su Uomini e Donne Magazine per chiarire la sua posizione. Ecco le sue parole sul ritorno a casa e sulle critiche ricevute: Il ritorno non è stato facile, senza Andrea mi sentivo smarrita. Sui social sono arrivate una valanga di critiche, pensano che io sia a caccia di business. Ma non credo di aver ucciso nessuno avvicinandomi a lui.

Zoe ha ammesso di essere rimasta molto male per gli attacchi di Nathaly Caldonazzo nei suoi confronti, alla quale avrebbe voluto chiedere scusa per quello che ha visto: Da una donna di cinquant’anni ti aspetti altro. Si è permessa di commentare il mio profilo Instagram quando lei è stata la prima in passato a mettere il suo corpo in mostra in TV.

Secondo lei nel villaggio non sarebbe potuto succedere nulla tra lei e Andrea. Non ci sarebbe stato nulla di più di quello che si è visto : Io e Andrea, dopo la puntata di Uomini e Donne, ci sentiamo ma non ci siamo più visti. Deve ricucire il rapporto con l’ex moglie e i figli e non voglio creargli problemi.

Nonostante per ora ci sia una situazione di stallo tra lei e Andrea, Zoe ha confessato di pensare ad una relazione con lui e di non esserne per nulla spaventata. Non le importa se è più grande e con figli e non le importa nemmeno quello che la gente continua a dirle di lui. Infatti, molte persone continuano a metterla in guardia, ma lei non vuole sentire ragioni: Io ho conosciuto una persona protettiva, sensibile, solare e diretta. Non si è mai dimostrato geloso o irruente nei miei confronti.