Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni, la verità: ecco perché si sono lasciati

Laura Torrisi è una delle protagoniste assolute di, il talent show targatodove i vip si scontrano mettendosi in gioco e sfoderando le loro doti artistiche migliori. La fiorentina sta dando filo da torcere ai suoi sfidanti, cimentandosi egregiamente sia nel ballo che nel canto. Il suo nome, nonostante siano passati anni, è indubbiamente legato a quello del regista, ma perchè si sono detti addio?

Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni sono stati una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il loro amore è nato sul set del film “Una moglie bellissima”, un sentimento forte che però non ha resistito al tempo. I due si sono infatti detti addio 5 anni fa ed è stato lo stesso regista a parlare apertamente della fine, sofferta e dolorosa, della sua storia con la bellissima ex concorrente del Grande Fratello: Alcune nostre liti le ho messe nei film: la moglie che accusa il marito di avere una stanza dei balocchi e di non averla mai portata a vedere l’aurora boreale. Quante volte Laura me l’aveva chiesto?

Ai tempi della loro separazione si è parlato di un presunto tradimento di Laura Torrisi, un rumors che l’attore fiorentino ha tenuto a smentire abbondantemente: Non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì l’intervista al suo presunto amante, era normale che lei facesse la sua vita“. Io sospettavo che avesse incontrato qualcuno ma per vergogna ho preferito non ufficializzare la separazione.

Nonostante l’addio, Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni continuano a vedersi per amore della loro piccola Martina, nata nel 2010. L’ex coppia è riuscita a costruire un rapporto fatto di stima reciproca e amicizia. I due nel corso del tempo hanno voltato sentimentalmente pagina e vicendevolmente hanno intrapreso delle nuove storie d’amore.