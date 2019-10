Te lo sei rubato... Lite a Uomini e Donne tra Gemma Galgani e Anna Tedesco

Ancora una voltaè stata la protagonista assoluta dell’ultimo appuntamento settimanale del Trono over di. Nella giornata di mercoledì, quella dedicata alla sfilata, dopo aver perso contro la rivale la dama torinese ha avuto una forte discussione con.In poche parola la nemica di Tina Cipollari ha dato della sciacquetta da quattro soldi all’amica di Giorgio Manetti e per questa ragione è intervenuta la padrona di casa

Dopo aver abbandonato il Trono over di Uomini e Donne nella passata stagione, clamorosamente a settembre Anna Tedesco si è ripresentata nello studio Elios di Roma. L’anno scorsa aveva deciso di andare via a casa delle innumerevoli accuse giunte dall’opinionista Gianni Sperti che le puntava il dito contro affermando di avere una storia fuori con Giorgio Manetti.

Ma ora è emerso un nuovo particolare che potrebbe mettere nei guai la donna. A smascherarla ci ha pensato un tassista. La direttrice di sala del teatro Colosseo di Torino è più che convinta che la sua storia col gabbiano fiorentino all’epoca finì anche per colpa della Tedesco. Ricordiamo, infatti, che quest’ultima si incontrava spesso con l’ex cavaliere. Una strana amicizia che ha fatto arrabbiare moltissimo il collega di Tina Cipollari.

Anna Tedesco è tornata a ribadire di sentire e vedere Giorgio Manetti solo per amicizia. Il gabbiano toscano è felicemente fidanzato con una donna estranea al piccolo schermo, tuttavia continua a frequentare la dama bionda. E se da una parte Gianni Sperti e Gemma Galgani non credono alle sue parole, dall’altra è arrivata una clamorosa dichiarazione del signor Paolo.

Il cavaliere che è giunto da poco al parterre senior di Uomini e Donne, ha confessato ai presenti un aneddoto accaduto su un taxi. In pratica l’autista ha detto all’uomo di vedere spesso la Tedesco in compagnia di Manetti. A quel punto in studio si è scatenato nuovamente un putiferio.