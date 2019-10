Vi racconto Franco Battiato, la malattia e la sua canzone che non uscirà mai

Intervista esclusiva pubblicata daallo storico collaboratore del cantautore siciliano,, alla vigilia dell’uscita della raccolta “”, nuovo lavoro diche sarà pubblicato il 18 ottobre. Nell'intervista Ferri ci racconta della sua amicizia con Battiato e dell’inedito scritto con lui che ha nel cassetto.

"Franco mi diceva sempre che non aveva testi pronti. L’ultima volta ci siamo sentiti al telefono un anno fa. Perché componeva al momento, quando pensava al progetto. Non so da dove abbiano tirato fuori questa roba che pubblicheranno" esordisce così Roberto Ferri in merito alla pubblicazione del nuovo album di Franco Battiato il prossimo 18 ottobre. "Io ho un inedito con lui - prosegue - Il testo è mio e lui lo scelse tra tanti altri e volle scriverne la musica. Si chiama “Io non sono più Io”. Sembra il suo epitaffio". E sull'inedito che farà parte della raccolta “Torneremo ancora” si mostra scettico "Mi ha sempre detto che non aveva inediti, per sé o per gli altri. E poi questo era praticamente concluso, mancava solo un finale ma testo e musica erano pronti. [...] Sono stupito. Evidentemente, l’etichetta e il manager Franz Cattini, hanno voluto tirare fuori qualcosa per tenere vivo quello che, purtroppo, è già morto…"

"Franco non lo sento più da un anno, perché purtroppo non riesce a capire quello che gli si dice" spiega Ferri "Un anno fa. Durante tutto il pomeriggio mi arrivarono numerose sue chiamate. Componeva il mio numero, io rispondevo: “Franco, cosa c’è?” ma non proferiva parola. Sembrava un richiamo di aiuto. Era in grande difficoltà. Una telefonata fatta di silenzi" e ribadisce "Erano anni che non stava bene".