Improvvisamente incinta! Alessia Marcuzzi, le sue parole lasciano a bocca aperta

La conduttrice è incinta? Alessia Marcuzzi e Mara Venier, con i rispettivi mariti, sono state a cena insieme. Le due conduttrici più amate della televisione italiana sono legate da una profonda amicizia e spesso trascorrono del tempo insieme. Giovedì 10, appunto, la Venier ha invitato Alessia Marcuzzi e il marito a cena a casa sua e ha cucinato assai. Pare che Mara Venier sia un’ottima cuoca e pare che i suoi ospiti gradiscano tutto ciò che cucina. Anche troppo. Se mercoledì era stato Jerry Calà a essere ospite di Mara Venier, giovedì è stato il turno di Alessia Marcuzzi e del marito Paolo Calabresi Marconi con il quale Alessia è convolata a nozze nel 2014. Dopo la cena Alessia Marcuzzi ha mostrato ai fan qualcosa che ha fatto emozionare tutti…

Ha mostrato il suo “pancione”. Ma non sarà mica incinta? “Quella pasta era da perdere la testa! La sensazione è che io improvvisamente sono incinta.. ecco!”, ha scritto la Marcuzzi dopo aver postato la foto della sua pancia visibilmente gonfia rispetto al solito. Ma no, Alessia non è incinta: è gonfia perché ha mangiato troppo da Mara Venier che, come sempre, ha deliziato i suoi ospiti con piatti succulenti. E Alessia Marcuzzi ha gradito… Fin troppo.

Alessia Marcuzzi è sempre ironica e sa come sdrammatizzare ogni cosa, anche la pesantezza del dopo cena. Negli ultimi giorni si era parlato di Alessia Marcuzzi per via di una presunta crisi col marito. A cena dalla Venier, però, Alessia era in compagnia di Paolo Calabresi. Dunque la loro vicinanza smentirebbe la crisi. I due sono belli affiatati e innamorati. Si sarà trattato dell’ennesimo gossip…