Uomini e Donne trono over, Gemma e Tina fingono? Intanto il portafogli si gonfia

Che tra le due dame di Uomini e Donne trono over,non scorre buon sangue è cosa ben nota. In tanti anni di trasmissione, lapiemontese e lasi punzecchiano di continuo arrivando addirittura alle mani.Sul web si trovano svariati filmati che fanno storcere il naso ma anche scappare qualche risata ai fedeli spettatori del. Ma in tanti si chiedono se il comportamento di Gemma e Tina sia soltanto una mera finzione.

Da oltre una decina di anni, Gemma Galgani fa presenza fissa a Uomini e Donne. Il suo scopo sarebbe quello di trovare l’amore della sua vita. Ma nonostante le frequentazioni con svariati cavalieri, la dama piemontese non riesce a trovare il tipo giusto. Dopo la fine con Giorgio Manetti, Gemma ha cambiato numerosi partner ma ancora oggi è single. Viene pagata per partecipare alla trasmissione di Maria De Filippi? A rivelare la verità ci ha pensato Gilda Grandi.

L’ex dama, tempo fa aveva rilasciato un’interessante intervista a Fanpage in cui aveva rivelato di aver abbandonato U&D perché aveva appreso che la Galgani percepiva del denaro per partecipare al programma di Canale 5. Purtroppo non si hanno dati certi. Attualmente sarebbero note solamente le cifre percepite dall’opinionista Tina Cipollari. A quanto pare, Tina Cipollari percepirebbe dai mille ai duemila euro a puntata! Considerato che Uomini e Donne è completamente registrato e che nell’arco di un mese si effettuano registrazioni di un minimo di cinque volte, il calcolo è presso fatto. In un anno, la biondissima opinionista percepirebbe minimo 50 mila euro se non di più. Purtroppo non ci sono certezze sul cachet ma sicuramente lo stipendio incassato dalla Cipollari e Gianni Sperti è piuttosto consistente.

Per quanto riguarda il rapporto tra Tina e Gemma, le due non starebbero fingendo. In una recente intervista, la Cipollari ha rivelato quello che succede dietro le quinte di Uomini e Donne. La dama del trono over arriverebbe addirittura al punto di offendere l’opinionista per le sue forme generose.