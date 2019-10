Siete solo dei truffatori! Alessandro Borghi contro il sito di vendita di biglietti Viagogo

L’attore romanosi è scagliato con un lungo, anticipato nella giornata di ieri da alcune stories, pubblicato su, contro la piattaforma “”. Il protagonista di “Suburra” ha mosso accuse pensanti nei confronti dell’azienda londinese. Borghi ha raccontato di aver comprato dai rivenditori dei biglietti per un concerto a Londra, e di aver speso per ogni. L’attore però, una volta ricevuti i biglietti, ha scoperto che il prezzo reale di queiera in realtà di 22 sterline, circa 24 euro ciascuno.

Nel video Borghi racconta di aver comprato quei biglietti a quel prezzo per un evento molto importante nella capitale britannica. Quando si è poi accorto della slealtà commessa dalla piattaforma di “Viagogo”, ha immediatamente cercato di far valere le proprie ragioni all’azienda. Il sito però, come racconta Borghi, ha iniziato a tentare di sminuire l’accaduto, senza però fornire all’attore spiegazioni o promesse di rimborsi. Ed è a quel punto che l’attore romano ha deciso di denunciare tutto pubblicamente sul suo canale ufficiale di Instagram, per avvertire anche i suoi fans delle scorrettezze del sito.

La storia non sembra finita qui, anzi. L’attore romano ha infatti rivelato, nel suo video denuncia di Instagram, di aver contattato Niccolò De Vitis, uno degli inviati del programma Mediaset “Le Iene”. Borghi intende andare fino in fondo a questa storia, promettendo ai suoi fans in ascolto che romperà le scatole all’azienda, che a fine video definisce “parassita”. Non ci resta che aspettare la nuova puntata de “Le Iene” per saperne di più.