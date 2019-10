Maledetti Amici Miei, Monica Bellucci bacia sulla bocca Haber

Monica ma cosa hai fatto? Ma grazie, hai baciato un moribondo

L'attrice, ospite della puntata dello show comico di Rai Due, ha riproposto la scena del famoso bacio con Riccardo Scamarcio ma questa volta, sulla carrozzina, c'era un eccitato Alessandro Haber. I Maledetti Amici Miei colpiscono ancora. Lo spettocolo comico in onda ogni giovedì su Rai Due diverte e stupisce. Nella seconda puntata del 10 ottobre ad alzare l'audiance ci ha pensato la bellissima. L'attrice, ospite dello show irriverente, è stata intervistata da Giovanni Veronesi e tra una battuta e l'altra, il regista ha rievocato uno dei suoi film, dove la Bellucci fu protagonista di una scena bollente. In "Manuale d'Amore 2" Monica Bellucci einterpretarono, infatti, una scena piccantetra una fisioterapista e un giovane disabile in carrozzina.Quale migliore occasione di questa per reinterpretare quella famosa scena vista la presenza in studio della Bellucci? A vestire i panni del disabile in carrozzina (che fu interpretato da Scamarcio) tocca (dopo la conta) adIl comico si è seduto sulla sedia a rotelle, non senza qualche recriminazione goliardica, e si è detto eccitato della scena che avrebbe dovuto improvvisare. Monica Bellucci, splendida in completo pantalone nero con top trasparente, ha tergiversato per qualche istante, per poi avvicinarsi a Haber e baciarlo. Il comico non si è, però, lasciato sfuggire l'occasione,letterlamente alla Bellucci. È spettato al regista Veronesi intervenire, come già era successo la scorsa puntata quando Haber attaccò Carlo Verdone, per "salvare" la Bellucci dalla stretta di Haber e scherzarci su: "".