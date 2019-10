Sfacciata! Bellissima Taylor Mega ... è una Barbie in carne e ossa

Nelle ultime ore Taylor Mega è finita nella bufera. Com’è noto, da settimane ha una nuova fidanzata, Giorgia Calderulo di Uomini e Donne, che ha presentato ufficialmente nel salotto tv di Barbara D’Urso. C’era anche la sua ex, Erica Piemonte del GF, che non ha preso bene questa relazione e che ha espresso chiaramente il proprio disprezzo per il comportamento dell’influencer, verso la quale provava ben più di un’amicizia.

Ora il settimanale Nuovo ha pubblicato delle foto di Taylor e Giorgia, ma si è scatenata una bufera. In tanti hanno infatti subito gridato alla ‘truffa’, convinti che si tratti di un servizio organizzato dalle due insieme ai paparazzi per ottenere fama e ospitate in televisione. Dunque l’intervento del fotografo Alan Fiordelmondo a Pomeriggio 5 che dice di avere tra le mani le prove che questa storia è stata creata a tavolino.

“Questa è una situazione surreale, è tutto finto – ha detto a Barbara D’Urso – A parte le foto pubblicate dal settimanale Nuovo non ci sono altre foto su altri settimanali. Giorgia è una perfetta sconosciuta. Non esiste credibilità in questa storia. Quello è un finto servizio, è un posato riuscito male. Non riuscite più a uscirne da questa recita”. Ad avviso di Alan Fiordelmondo, tra l’altro, Giorgia non sarebbe affatto gay.

“Questo servizio è un servizio finto, finto, finto – ha continuato il fotografo – Giorgia sfilati da questa storia falsa, devi venirne fuori. Io ho le prove che è tutto finto. Sul mio cellulare ci sono le prove. Barbara dopo la trasmissione ti faccio vedere tutto”, ha concluso sventolando il cellulare davanti alle telecamere. Da Taylor Mega (così come dalla Calderulo) ancora nessuna replica.

“Sfacciata”, scrive Taylor nella didascalia del post in cui si mostra in versione Barbie. Blazer rosa, occhiali da sole in tinta, micro top firmato e leggings neri: la influencer da oltre 2 milioni di follower su Instagram ‘spacca’ l’obiettivo. Impossibile non notare il suo fisico tonico e asciutto e soprattutto, visto l’outfit, gli addominali perfetti in bella mostra. I commenti? Un’infinità: “Troppo bella”, “Che donna”, “E le altre mute”, sono solo alcuni.