È nata la nostra principessa Bianca! Sossio Aruta e Ursula Bernardo al settimo cielo

Fiocco rosa a Uomini e Donne, è nata la figlia di Sossio Aruta e Ursula Bernardo. Festa grande per l’ex cavaliere e la ex dama del dating show di Maria De Filippi, che hanno finalmente dato il benvenuto al frutto del loro amore. La coppia, che poco meno di un anno fa faceva fuoco e fiamme a Temptation Island Vip, aveva annunciato pubblicamente la gravidanza partecipando da ospiti a Uomini e Donne.

Dopo la crisi vissuta a Temptation, infatti, erano riusciti a ricucire il rapporto proprio tornando nei rispettivi parterre del trono over. Da qui la decisione di dare la lieta notizia nello studio che li ha fatti innamorare. E litigare, rompere e poi riappacificarsi di nuovo. La storia d’amore di Sossio e Ursula, che sono diventati già genitori con i precedenti partner, è stata lunga e travagliata.

A Temptation Island Vip (indimenticabili gli scontri di lui con Valeria Marini) sembrava fosse finita per sempre tra Aruta e la Bernardo. Dopo un falò incandescente, davanti a Simona Ventura, Ursula non sembrava disposta a perdonare Sossio, che si era avvicinato molto alla single Sara. L’ex calciatore ammise di avere sentito una forte attrazione nei confronti della tentatrice conosciuta nel villaggio, che però non era corrisposta.

Durante il falò di confronto di Sossio e Ursula, la single Sara aveva fatto perdere le sue tracce, abbandonando il villaggio senza avvisarlo. Finito Temptation, Sossio e Ursula sono stati lontani per qualche mese. Poi il ritorno da single a Uomini e Donne, con lui che ha tentato l’impossibile per riconquistarla. Alla fine c’è riuscito e in quella che è sembrata una scelta simile a quelle del trono classico, le ha chiesto di lasciare insieme la trasmissione.

Quindi l’annuncio della dolce attesa e ora la nascita della piccola Bianca. A dare l’annuncio ai fan, con cui ha voluto condividere questa gioia, è stato papà Sossio. A pochi minuti dalla nascita della sua bambina, Sossio ha scritto su Instagram: “Ore 08.38. È nata la nostra principessa Bianca. Ti amo, Ursula. Grazie per questo immenso dono”. E la foto della manina della piccola Bianca ha registrato boom di like e di commenti in pochi minuti.