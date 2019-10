Indonesia, Luca Aldrovandi ucciso a coltellate

Si tratta di, originario del Reggiano. Sospetti su due dipendenti del bar gestito dalla vittima, uno di loro è già stato fermato Un cittadino italiano è stato ucciso a coltellate in. Si tratta di Luca Aldrovandi, 52 anni, originario di(Reggio Emilia). Il corpo è stato trovato nel suo appartamento da un dipendente del bar gestito dalla vittima che da anni faceva l'operatore turistico in un villaggio sull'isola di. Lo riporta il Resto del Carlino. I sospetti della polizia di Sabang sono su un dipendente, che sarebbe stato fermato ed è a disposizione delle autorità locali per essere interrogato. Ilancora non è chiaro, ma all'origine dell'omicidio potrebbe esserci un diverbio tra i due poi degenerato. Non si esclude neppure l'omicidio premeditato per dissidi di lunga data.