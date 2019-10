U&D e Amici... Maria De Filippi è stanca! Dietro i suoi sorrisi tanta delusione

Maria De Filippi ad oggi deve il suo successo solo a se stessa. La conduttrice televisiva però nel corso della sua vita ha ricevuto molte batoste sopratutto da persone che si possono definire i ‘’.Maria, infatti, ha donato fama e notorietà a tantissimi giovani sia ache nel proprio talent di. Come molti sanno, tanti sono i ragazzi che non tutti hanno apprezzato la fortuna e la disponibilità di Maria tradendola più volte alle spalle. In una recente intervista rilasciata al, ilha rivelato che la propria compagna è. Più volte è statada persone a cui era molto legate. Maria è molto legata ai ragazzi di Amici e di Uomini e Donne e spesso però non si è resa della loro ‘’.

Recentemente, sono state smascherate varie troniste del trono classico tra cui Nilufar Additati e Mara Fasone. Impossibile non citare anche Sara Affi Fella che durante tutto il suo trono ha davvero avuto il coraggio di mentire fino alla fine, fingendo addirittura un fidanzamento con il corteggiatore Luigi Mastroianni. Per tale ragione, con l’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha ammesso di non fidarsi più di nessuno e tanto meno è pronta a mettere una mano sul fuoco.

Maria De Filippi è una grandissima presentatrice, sempre pronta a fare al meglio il proprio lavoro. Da anni la moglie di Costanzo ha raggiunto l’apice del successo sopratutto grazie alla propria professionalità. Nel noto format di Uomini e Donne in tanti seguono la discutissima dama Gemma Galgani e negli ultimi mesi in tante sono le segnalazioni sul suo conto.

Molti pensano che la signora di Torino stia prendendo in giro tutti in quanto pare abbia una relazione fuori dal programma. Per ora nessuno sa di sicuro se tali voci siano vere ma di certo se lo fossero Maria De Filippi potrebbe davvero perdere il controllo.