Ho realizzato un sogno! Amici Celebrities: Francesca Manzini in lacrime

Nella quarta puntata diè successo di tutto. Maria De Filippi ha lasciato il posto alla collegache d’ora in avanti condurrà il talent in prima serata al mercoledì sera invece che al sabato. C’è stato un ripescaggio tra i seinelle prime tre puntate e un’eliminazione definitiva.La giuria ha premiato, che è rientrato a tutti gli effetti in gara, mentre nel corso della serata i due vip che sono arrivati al ballottaggio sono stati. Dopo una sfida avvincente ed emozionante Platinette, Ornella Vanoni e Giuliano Peparini hanno deciso di far rimanere in gara Massimiliano e di eliminare Francesca.

Francesca è stata messa a rischio eliminazione dopo la prima manche, vinta dalla squadra bianca. Per tutta la puntata ha vissuto in un clima di tensione e tristezza e, alla notizia di dover abbandonare il programma, l’imitatrice è scoppiata a piangere. Per lei Amici Celebrities è stata la realizzazione del sogno che aveva da bambina quando fissava il muro della sua cameretta e desiderava di poter cantare e ballare su un palco importante davanti a tante persone.

Francesca ha rilasciato qualche dichiarazione alle telecamere di WittyTv dopo l’eliminazione. Tra le lacrime ha detto: Mi dispiace tanto, ho realizzato un sogno, ho realizzato il sogno del mio muro e il mio. Mi dispiace non vedere più Laura e Emanuele e giocare con loro. Francesca non si aspettava di uscire per il percorso fatto fino a quel momento, ma non ha avuto nulla da dire su chi si è trovata contro nell’ultima sfida: L’ho vissuta bene perché dall’altra parte c’era una persona che si meritava la vittoria. Era alla pari, armi alla pari.

La giuria ha sempre riempito di complimenti Francesca dopo ogni esibizione, sia di canto ma anche e soprattutto di ballo. I giurati le hanno riconosciuto una sensualità e una musicalità invidiabili. Più volte si è affrontato il discorso dei suoi chili in più, ma senza polemiche. In molti le hanno detto che è un valore aggiunto e lei stessa ha detto che “la passione non ha peso”.