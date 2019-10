Finto arresto super sexy! Sospeso il poliziotto complice delle modelle

Unsi è prestato alla goliardata di tre bellissime modelle; tra le quali, che hanno: il tutore dell'ordine è stato sospeso e sottoposto a indagine interna presso il commissariato. I social sono diventati un veicolo di informazioni potentissimo ed è qui che, ormai, tantissimi brand investono per la pubblicità dei loro prodotti. Influencer e personaggi noti utilizzano Instagram per promuoversi ma, a volte, il desiderio di stupire e di impressionare per raccogliere qualche like in più travalica le regole del buon senso. Ne sanno qualcosa alcunecoinvolto in una bravata che gli potrebbe costare cara.Qualche giorno fa è stata girata una clip promozionale che vede la partecipazione di tre bellissime modelle, tra le quali si riconosce, famosissima. Le ragazze indossano esclusivamentee ai loro polsi brillano delle manette. Nel video si inscena un arresto, con tanto di trasferimento delle ragazze verso la vicina stazione di polizia. La clip è girata in modo tale che dalle immagini non si tralasci nessun dettaglio e si possa ammirare in maniera adeguata la loro bellezza prorompente.Mentre sfila si avvia verso la stazione di polizia, Francia Jones esclama in tono malizioso: “” Fin qui, mancanza di buon senso a parte, non sembrerebbe esserci nulla di clamoroso, tanto che la clip ha riscosso in brevissimo tempo un enorme successo. su Instagram. Tuttavia, il poliziotto che le accompagna verso il posto di polizia non è un attore travestito ma è un vero policeman di Miami.che a causa di questa particolare perfomance è stato sospeso con effetto immediato dal servizio ed è stato sottoposto a un'indagine interna. “È stato disgustoso vedere un rappresentante del nostro dipartimento di polizia partecipare a un video del genere”, ha dichiarato alla stampa il city manager