Che fine ha fatto Nina Moric? Fan preoccupati per l'assenza dai social

Mi sono presa una pausa per un bellissimo progetto di lavoro

Dove è finita? Se lo stanno chiedendo da giorni fan e follower che, sui social network, erano abituati alla sua presenza costante. Invece, da oltre un mese, la bella modella di origini croate non da notizie. Nessun post, nessuna foto o video, neppure storie su Instagram alle quale aveva abituato i suoi seguaci durante i lunghi mesi trascorsi a Zanzibar. Non c'è traccia neppure del compagno,, anche lui scomparso dai social network.Un'quanto mai sorprendente per due personaggi noti come loro. Difficile capire se questa momentanea mancanza dalla scena pubblica sia legata al recente viaggio in Africa. Nina Moric e Luigi Favoloso erano volati a Zanzibar all'inizio dell'estate. Con loro c'era anche Carlos, il figlio che la modella ha avuto dalla precedente relazione con. Durante il lungo soggiorno nel paradiso africano, la Moric ha condiviso foto e video con i suoi fan, aggiornandoli sulle sue vicende. Proprio in quell'occasione Nina Moric aveva svelato di essersi fatta male in due occasioni diverse: prima a causa di un'infezione contratta poi in seguito a una caduta da un'imbarcazione. Insomma un soggiorno bello ma anche sfortunato. Nina Moric nelle ultime storie condivise sui social aveva fatto sapere dell'imminente rientro in Italia. Ma da allora non si sono più avute sue notizie.Una fatto simile era successo alcuni mesi fa, a marzo. La Moric abbandonò i suoi profili social per alcune settimane spaventando i suoi fan. "", aveva poi spiegato lei stessa ritornando attiva sul web. La sua nuova assenza celerà il segreto di nuovi impegni di lavoro? Oppure Nina Moric ha voluto prendere le distanze dal mondo social e tornare a una dimensione più reale? Non rimane che attendere l'evolversi degli eventi.