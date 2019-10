Lapo Elkann rivela : Da piccolo mi sentivo inadeguato, poi scoprì di essere dislessico

Lapo Elkann ha presentato la sua nuova, nata per aiutare i. Lapo ha vissuto in prima persona questo disturbo ed ha raccontato di come la dislessia abbia condizionato la sua infanzia., presidente e fondatore di, nonchè membro del consiglio di amministrazione diè uno dei maggiori manager ed imprenditore di questo Paese. Spesso ha fatto parlare di sè per le sue stravaganze. Ma il nipote diha rivelato un lato poco conosciuto della sua vita, in particolare della sua infanzia. Lapo, da piccolo, ha sofferto di dislessia, problema che ha condizionato tutta la sua giovinezza.

Ed è anche per questo che il rampollo di casa Elkann ha voluto fortemente creare la Fondazione Laps, che si occupa dei bambini affetti da dislessia. La presentazione della Fondazione è avvenuta in occasione della “Settimana Nazionale della Dislessia”, dal 7 al 13 ottobre, che si prefigura la sensibilizzazione verso questo tema, troppo spesso sottovalutato : “Il problema della dislessia l’ho vissuto personalmente, vivendo il calvario che vivono tutti i dislessici che non sanno di esserlo”.

In una video-intervista, Lapo ha parlato del giorno in cui scoprì di soffrire di dislessia. Furono i suoi professori ad accorgersi del suo disturbo. Successivamente, gli esami diagnosticarono al giovane la dislessia, l’Adhd e all’Add, meglio conosciute come sindrome da deficit di attenzione. Lapo racconta di come si sentisse sfiduciato, inadeguato e costantemente sottostimato. Ma anche di come, partendo dalla consapevolezza della malattia, abbia cominciato ad approcciarsi al mondo che lo circondava in maniera totalmente diversa, e di come abbia capito di dover affrontare i problemi futuri con una strategia diversa ed adeguata : “Chi soffre di questi disturbi ha difficoltà a concentrarsi sui singoli elementi. Ma vede, forse con una chiarezza superiore alla media, il quadro di insieme, utilizzando il pensiero laterale e la creatività”.

Il manager di casa Elkann ha poi aggiunto che chi soffre di questi disturbi di apprendimento può raggiungere tutti i suoi obiettivi e sogni, come è successo a lui. Potrà diventare un ottimo stratega o un pianificatore o innovatore, ha aggiunto Lapo, nel video che verrà mostrato anche ai ragazzi che soffrono di questi disturbi : “Non so in che misura, ma di certo il mio sentirmi diverso a causa della dislessia ha contribuito a dare le ali ad una creatività compensativa”.