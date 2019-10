Tifone Hagibis: a rischio rugby e Formula1 in Giappone

L'arrivo del super, previsto dai meteorologi sul Giappone tra sabato e domenica prossimi, ha portato alla cancellazione di due match ai. Il Giappone si prepara all'arrivo del tifone Hagibis, cancellati gli incontri in programma per sabato prossimo trae tradei mondiali di rugby. A rischio anche il. Hagibis, classificato come un uragano di categoria 5, potrebbe essere di intensità simile a quella del tifone Faxai, che si è abbattuto sull'arcipelago il mese scorso provocando forti danni in aree vicine a Tokyo.