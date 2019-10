Cecilia Rodriguez super hot e smaliziata! Si gira verso i fotografi in topless

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser sono tra le coppie del momento. La se il, che si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip, sono statidurante uno shopping che si è rilevato qualcosa di a dir poco bollente. Cecilia era particolarmente bella e sexy quel giorno. Ma mai come durante il pomeriggio di shopping che si è concessa con il compagno a Milano. Questa volta la bella modella argentina è stata fotografata in una posa molto piccante. E le foto, pubblicate sulla rivistae riprese dal sito TgCom24, hanno subito fatto il giro del web.I due ex gieffini sono stati immortalati mentre facevano shopping in un negozio di abbigliamento a Milano. E proprio mentre era in camerino a provare dei vestiti, Cecilia ha notato i paparazzi appostati ma ha deciso di non nascondersi. Tutt’altro. Ha sorriso verso l’obiettivo, scostando la giacca che aveva addosso e lasciando. Una provocazione bella e buona, insomma. La sorellina di Belen, che è solita postare sui social, per la gioia dei suoi fan ha deciso di tirare fuori ancora una volta il suo lato più malizioso.