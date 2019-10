Foligno, padre barricato in una scuola : Sostiene di essere armato

La scuola elementare e media di Sant'Eraclio, frazione di Foligno, è stata fatta evacuare dalle forze dell'ordine. Un cittadino italiano si ècomprensiva di una frazione didalla quale sono stati fatti subito evacuare i ragazzi. In un primo momento era con la figlia e diceva di avere un. L'uomo che ora è da solo, si trova ancora all'interno e chiede di poter parlare con un magistrato. Sul posto la polizia insieme alle altre forze dell' ordine e ai Vigili del Fuoco. La situazione è sottocontrollo, nessuno è rimasto ferito. Non si conoscono i motivi del gesto dell'uomo. Gli agenti di polizia stanno trattando per convincerlo ad uscire.