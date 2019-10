Oroscopo Paolo Fox di oggi 10 ottobre: previsioni segno per segno

L’oroscopo di Paolo Fox del 10 ottobre annuncia novità davvero interessanti per tutti i segni zodiacali. Occasioni imperdibili per i nati sotto il segno del Toro. Per le persone della Vergine è una giornata interessante ma stancante. Nel dettaglio, le previsioni degli astri su amore e lavoro per questa giornata di giovedì.

Ariete – Non dovete arrabbiarvi se perdete qualche sfida. Siete delle persone sempre alla ricerca di una missione. Infatti, più la missione è piena di ostacoli e più vi appassiona. Amate le cose impegnative e conquistate con molta difficoltà. Se ultimamente non sono stati raggiunti tanti traguardi, la colpa non è vostra ma nel weekend si prevedono risultati soddisfacenti.

Toro – Gli incarichi che ricevete in questo periodo, anche se non vi entusiasmano, vi faranno guadagnare qualche soldo in più. Chi cerca una nuova opportunità, deve darsi da fare. Chi ha un lavoro part-time potrebbe ricevere un’occasione imperdibile. Ottobre mette in crisi le storie d’amore difficili da gestire.

Gemelli – In questa giornata di giovedì potreste avere qualche problema a livello fisico. Avreste anche bisogno di giornate di 48 ore per riuscire a fare tutto ciò che desiderate. Verso la fine dell’anno potreste avere molte occasioni per farvi valere. È arrivato il momento di recuperare ciò che avete perso tempo fa.

Cancro – L’oroscopo di Paolo Fox annuncia che questo giovedì 10 ottobre è una giornata dedicata al recupero. Ottobre è il mese degli innamorati e, soprattutto, di coloro che riscoprono nuove emozioni. È anche un mese redditizio in campo lavorativo.

Leone – Giornata ideale per parlare di sentimenti. Nel fine settimana, Venere non vi è molto amica, perciò se non riuscite ad avere il massimo da una storia, vi arrabbiate moltissimo. Riaffiorano problemi nelle relazioni d’amore di lunga data. Se avete da discutere, fatelo nel weekend.

Vergine – Sono 48 ore interessanti, ma allo stesso tempo stancanti. Sono messi in discussione la possibilità di avere molti successi e, soprattutto, i vostri grandi valori. Il vostro modo di fare è abbastanza discutibile, anche se siete molto attenti nei dettagli. Nei prossimi giorni potreste sentirvi nervosi e poco concentrati.

Bilancia – Le tensioni dovute dalla poco libertà di azione non dovrebbero essere riversate in amore. Nel fine settimana potrebbero riemergere dissapori che sembravano risolti. Sul lavoro avrete discussioni con soci o con i collaboratori.

Scorpione – Finalmente si torna a ragionare. Per molti di voi, prima dell’estate, c’è stato un problema di lavoro. Molti hanno chiuso una storia ma ora vorrebbero tornare indietro e rivedere alcune situazioni affrontate in modo frettoloso. Avete voglia di ricucire un rapporto, il che significa nuove emozioni in arrivo.

Sagittario – Il vostro è un segno che ama la libertà, ma è anche capace di vivere grandi storie d’amore. Le persone che vi stanno attorno sono a conoscenza che non bisogna mai privarvi della libertà. Se qualcuno prende le distanze da voi, vi avvicinate. Se, invece, vi stanno addosso voi scappate. In questo weekend è importante recuperare un sentimento.

Capricorno – Settembre è stato un mese freddo per i sentimenti, mentre ottobre riscalda gli animi. Questo è un oroscopo molto importante. Già da martedì scorso, Venere ha iniziato un percorso positivo. Paolo Fox vi annuncia un grande futuro con le persone del Toro, dello Scorpione e della Vergine. Complicazioni con i nativi dell’Ariete e del Leone: fate attenzione.

Acquario – Vi piace esporvi in maniera diretta. Per tale motivo, siete più vulnerabili. Molti di voi si sono pentiti di aver raccontato segreti un po’ intimi agli amici. In amore, questo è un periodo di riflessione e in alcune coppie potrebbero nascere incertezze e dubbi.

Pesci – In questo periodo siete più innamorati che mai. Inoltre, siete disponibili a vivere grandi passioni. Non siete delle persone che si tirano indietro facilmente, anzi. Avere la Luna, Venere e gli altri pianeti favorevoli significa che avete voglia di risanare una storia d’amore.