Amici Celebrities: ecco chi è l'eliminata della quarta puntata, lacrime in studio e ripescaggio

Nello studio 8 dell’Elios in Roma è stata registrata la. In primis c’è stato il cambio di guardia nella conduzione.Via la padrona di casa Maria De Filippi per dare spazio a. Poi verrà trasmesso sempre di mercoledì perché sabato sera ci sarà la partita della Nazionale italiana e successivamente partirà la nuova edizione di. Ad Amici Celebrities c’è stato un clamoroso ritorno, ovvero quello dell’ex calciatore. Infatti la produzione del talent show di Canale 5, consultandosi con i giudici e i direttori artistici, hanno deciso di riammettere in garae per la Squadra Blu e l’ex sportivo della Juventus per quella Bianca.

E ad avere la meglio è stato proprio quest’ultimo che ha avuto la possibilità di riunirsi con i suoi compagni d’avventura. La prima manche è stata vinta dalla squadra capitanata da Giordana Angi che hanno mandato in sfida la rivale Francesca Manzini. Mentre la seconda gara è stata portata a casa dal gruppo guidato da Alberto Urso che dopo una settimana di assenza è tornato ad Amici Celebrities. L’eliminato è stato Massimiliano Varrese.

L’eliminata della quarta puntata di Amici Celebrities è stata proprio la speaker radiofonica Francesca Manzini. La donna non ha per niente preso questa decisione tant’è che è scoppiata a piangere davanti a tutti. Prima di lasciare lo studio 8 dell’Elios in Roma, però, l’imitatrice ha avuto la possibilità di cantare ‘Gli uomini non cambiano’ di Mia Martini parlando del difficile rapporto col padre.

Il quarto giudice della serata Giulio Scarpati, l’attore di Un Medico in Famiglia. Quest’ultimo, addirittura, ha avuto un battibecco con Emanuele Filiberto di Savoia. Mentre gli ospiti sono stati Fred Palma, l’ex allievo di Amici Riccardo Marcuzzo, in arte Riki e il comico Andrea Pucci.