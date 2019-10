Eva Henger, troppo se** per quel bikini! lato B in bella vista e curve mozzafiato

Nelle ultime settimaneè finita di nuovo al centro dell’attenzione mediatica per una vicenda molto delicata che riguarda la figlia. In pratica l’ex attrice hot, ospite adi Barbara D’Urso, ha accusato la consanguinea di non rivolgerle più la parola. Per l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi la ragazza avrebbe ricevuto un lavaggio del cervello da parte del fidanzatoche l’avrebbe fatto anche delle azioni di violenza. Affermazioni gravi che sono state seccamente smentite dalla diretta interessata. Nel frattempo Eva è tornata a far parlare di sé anche per un’altra vicenda più leggera, ovvero degli

Anche se Eva Henger ha raggiunto i 45 anni d’età, il suo corpo rimane sempre perfetto e tonico facendo invia a delle ragazzine. Merito di tutto ciò un’alimentazione sana e soprattutto tanto esercizio fisico. Ultimamente ha lasciato a bocca aperta i suoi numerosi follower con una serie di scatto condiviso sul social. Eccola con un bikini striminzito color blu mettendo in evidenza le sue forme sensuali. Oltre ad avere un lato B tonico, la Henger ha un décolleté talmente prosperoso che il pezzo superiore del costume fa fatica a contenerlo. Come era prevedibile, le immagini in questione sono state prese di mira dai seguaci che in pochissimo tempo le hanno tempestate di likes e di commenti positivi.