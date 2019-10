Ed Sheeran suona alla porta del principe Harry: i fan impazziscono

"E' come guardarsi allo specchio!"

“Prossimamente…@teddysphotos #WMHD”

“Cosa? Il nostro duca ed Ed insieme? Wow! Non vedo l’ora!”,

“I due rossi preferiti d’Inghilterra! Perfetto!”

“Questo è un sogno che diventa realtà!”.

Un misteriosoè apparso nelle ultime ore sul profilo dei duchi di Sussex. Nella breve clip si vedeche suona ad una porta alla quale compare sulla soglia Sua Altezza il. In jeans e camicia, il secondogenito di Carlo e Diana invita il cantautore ad entrare dopo averlo salutato sorridente, sottolineando la loro somiglianza:Il video si conclude cripticamente con una data, 10/10/2019 e la didascalia recita:. L’incredulità dei fan nel vedere le due “teste rosse” più amate d’Inghilterra insieme, si manifesta nei tanti commenti al post, che in pochissimo ha raggiunto un numero altissimo di like.commenta una ragazza. E ancora:Ma cosa si nasconde dietro ilvideo che sta facendo impazzire il web? Nei giorni scorsi i duchi di Cambridge e i duchi di Sussex hanno prestato la loro voce per uno spot sulla salute mentale, andato in onda sulla televisione britannica. Inoltre, l’incontro con la superstar arriva dopo l’annuncio da parte di Harry, di soffrire di ansia. Il principe 35enne durante il tour in Sudafrica ha affermato di avere dei problemi ad alzarsi la mattina a volte, perché preoccupato di come va il mondo. Il motivo dell’incontro tra il cantante e il duca sembrerebbe quindi, legato alla giornata per la, a cui fa riferimento l’hashtag del post #WMHD, chge si celebra proprio il 10 ottobre.