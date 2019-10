E' guerra aperta! Marco Columbro di nuovo contro Barbara D’Urso

Dopo gli stracci volati in trasmissione ecco conè stato raggiunto da un non troppo ambito premio. Il popolare conduttore infatti, re degli anni a cavallo tra gli 80 e 90, quando formava una coppia d’acciaio con Lorella Cuccarini, è stato raggiunto dache gli ha consegnato ilSi è trattato di un momento che non è passato per niente inosservato perché il conduttore ha reagito in maniera visibilmente turbata ad alcune notizie che stavano andando in onda; Barbara da parte sua non è stata in silenzio e ha mostrato anche un certo dispiacere misto a nervosismo per la sua reazione. Ilnon è arretrato di un millimetro dalle sue posizioni e anzi ha ribadito quanto emerso in questi giorni.

Dopo le scuse infatti ha confessato di essersi “sentito truffato perché gli autori mi avevano detto che avremmo parlato del mio cambio di vita. E invece – ha continuato – sono arrivato là e hanno tirato fuori un articolo di 4 mesi fa che diceva che ero pieno di debiti. Era un fake – ha spiegato –, non so come sono arrivati a raccontare queste fandonie. Io mi sono arrabbiato perché mi hanno chiamato per una cosa e poi ne hanno fatta un’altra”.E aggiunge: “ Mi sono sentito usato per fare ascolti. Barbara, io ti voglio bene ma questa volta hai toppato, mi spiace!”. Non sappiamo se Barbara interverrà nuovamente sulla polemica sollevata da Columbro ma è possibile che lo faccia perché la notizia ha suscitato molto clamore; di certo non sarà l’unica cosa su cui dovrà intervenire, viste le ultime novità su

Durante la discussione trac’è stato anche chi non ha proprio gradito che il conduttore a un certo punto abbia detto che “avrebbe voluto strappare il vestito a Barbara”; i toni in realtà volevano sdrammatizzare la situazione che si era creata ma in molti non hanno comunque apprezzato. Columbro comunque è tornato sull’argomento con Staffelli e ha dichiarato che “non volevo essere maschilista o violento, non è nelle mie corde”.