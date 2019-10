Con mio marito… Caterina Balivo, il dettaglio intimo in diretta tv

Fuga romantica per la conduttrice napoletanae il marito. La timoniera di ‘’ ha iniziato il mese di ottobre condividendo tre scatti che la ritraggono sensualissima in costume intero nero in barca, mentre si gode il relax di. Occhiali da sole cat eye e capelli al vento, la Balivo sorride con il meraviglioso mare dell’isola sullo sfondo. “Qualcuno ha detto ottobre?”, ha scritto la conduttrice della caption della fotografia pubblicata sul suo account Instagram.Caterina Balivo si è ritagliata due giorni di break in compagnia del consorte, il dirigente d’azienda e scrittore 50enne Guido Maria Brera. Un finesettimana di relax, poi il rientro per l’impegno quotidiano con la trasmissione ”Vieni da me”. Nel corso della trasmissione andata in onda martedì 8 ottobre, la conduttrice di Aversa si è lasciata andare a un commento piccante che riguarda la sua vita intima con il marito Guido Maria Brera.

In studio c’era Franco Gatti. L’ex cantante dei ”Ricchi e poveri” ha parlato del figlio Alessio, morto nel 2013. Una confessione toccante che ha commosso tutti, in primis Caterina Balivo, sempre sensibile quando si tocca l’argomento famiglia. La perdita del figlio Alessio ha segnato profondamente il cantante, tanto da decidere di abbandonare il sodalizio artistico con Angelo Sotgiu e Angela Brambati. Il giovane è morto a causa di una “prima assunzione” di un cocktail di alcool ed eroina, come certificato dagli esami voluti dalla Procura di Genova e compiuti dall’Istituto di Medicina legale, che gli ha procurato un infarto fatale.“Ha fatto una cazzata, la prima della sua vita, con gli stupefacenti e in un momento in cui non stava bene. E l’ha pagata così” ha dichiarato il cantante. Dopo lo sfogo Caterina Balivo ha cercato di cambiare argomento e di far sorridere Franco Gatti. Durante l’intervista con il cantante si è parlato anche dell’emblematico rapporto d’amore tra Sandra e Raimondo Vianello. L’artista genovese augura allora a Caterina Balivo di avere lo stesso rapporto con suo marito e lei risponde maliziosa: ”Io a casa con mio marito non posso mai avere mal di testa… Sennò mi dice ‘Perché sei pimpante in trasmissione e a casa hai mal di testa?’ A casa devo stare sempre bene…”. La battuta di Caterina ha fatto sorridere tutti.

L’amore tra la Balivo e Brera, suggellato dalla nascita della seconda figlia Cora, nata nell’agosto del 2017, procede a gonfie vele; solo qualche tempo fa Caterina aveva dichiarato: “Mio marito è l’unico che sia riuscito a farmi cambiare programmi, progetti e stile di vita. Non avrei immaginato di avere una famiglia allargata. Oggi i suoi figli, che hanno una mamma fantastica, li sento un po’ anche miei”.