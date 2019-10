Elisabetta Canalis accoglie in casa una famiglia di sfollati delle Bahamas

Stiamo vivendo tutti un’esperienza molto bella ed ... inaspettata!

Durante i giorni in cui l'si è abbattuto sulle Bahamas, l'ex velina di Striscia si era prodigata per sostenere e aiutare la comunità locale. Oggi l'annuncio social di aver accolto una giovane mamma e i suoi due figli a casa per aiutarli a ricostruirsi una vita. "", cosìha svelato sui social il grande gesto compiuto da lei e dal maritoper aiutare una famiglia delle Bahamas.

L'ex velina e il compagno hanno accolto nella loro villa di Los Angeles Luce e i suoi due figli che, in seguito alla devastazione dell'uragano Dorian, hanno perso tutto. L'ex velina era stata profondamento toccata dalla tragedia che aveva colpito le isole caraibiche settimana fa. Il desiderio di fare qualcosa di concreto per aiutare la comunità locale l'ha così spinta ad agire. Elisabetta Canalis ha raccontato come è nata l'idea di accogliere Luce e i suoi figli in un toccante post social: " Il 19 settembre è stato un giorno speciale e vi spiego perché. Quattro settimane fa l’uragano Dorian si è abbattuto sull’isola di Abaco con effetti disastrosi: un’intera comunità è stata completamente cancellata nel giro di tre giorni da un disastro naturale. Un cataclisma mai stato visto prima. L’isola di Abaco non ha più rete elettrica nè idrica, non ci sono più scuole, non esistono più la maggior parte delle abitazioni, supermercati, uffici, ed il piccolo porto è andato distrutto. Non esiste più un centro di aggregazione per gli abitanti che si sono dovuti rifugiare tra le macerie o sotto ai cespugli fin quando l’esercito non è riuscito ad atterrare in ciò che e’ rimasto dell’aeroporto e salvare gli abitanti ".



Conosco Abaco abbastanza bene perché io e mio marito abbiamo una casa a Bakers Bay e durante l’uragano ho cercato di rintracciare chi conoscevo tra coloro che potevano essere rimasti nell’isola durante questa enorme tragedia. Dopo qualche giorno sono riuscita a parlare con Luce che ha due bambini stupendi e che mi disse che aveva perso tutto e che lei e i bambini erano stati messi in una sorta di dormitorio per gli evacuati. Lei dormiva sopra un banco e i bambini lo stesso. L’acqua le arrivava alle gambe e non sapeva dove li avrebbero mandati. Oggi Luce e i suoi bambini si trovano a casa nostra, staranno con noi finché il loro visto glielo consentirà e dopo aver trovato delle persone intelligenti e umane che mi hanno aiutato con la burocrazia, i bambini frequentano la scuola pubblica di West Hollywood qui a Los Angeles

Elisabetta Canalis, che durante l'uraganoaveva sostenuto la comunità delle Bahamas con video e post social, prosegue il racconto: "".

La Canalis ha così svelato di aver accolto nella sua casa la famiglia e di averli aiutati a inserirsi nella comunità e nella scuola locale. Luce e i suoi figli rimarranno nell'abitazione di Los Angeles a tempo indefinito ma il gesto di umanità di Elisabetta e del marito ha colpito tutti e le foto e i video che da giorni circolavano sui suoi social e che mostravano i nuovi arrivati avevano insospettito fan e follower che ora applaudono l'ex velina.