Rihanna, 140 euro per la sua biografia fotografica e l'edizione luxury è già esaurita

La popstar ha dato alle stampe la sua biografia fotografica che raccoglie. Un’opera d’arte, più che un libro, a giudicare dai costi da capogiro e realizzata in quattro differenti versioni. Il primo libro disarà in vendita dal prossimo 24 ottobre ma la sua biografia fotografica è già un cult. Basti pensare che a poche ore dal lancio (e dei preordini) l'edizione Ultra Luxury Supreme da migliaia di dollari è già sold out.

Ci sono voluti cinque lunghi anni di lavoro per scattare, selezionare e creare la sua prima fatica letteraria che, più che un libro, appare come un'opera d'arte. L'autobiografia visiva di Rihanna, che raccoglie oltre mille fotografie (alcune delle quali mai pubblicate) in cinquecento pagine, ripercorre la vita della popstar dall'infanzia alle isole Barbados ai suoi tour mondiali, dai frammenti di vita privata con amici e familiari a momenti iconici legati alla moda e al fashion.



sono felice di condividere finalmente questa collezione di ricordi. Grazie a tutti i fotografi e gli artisti che hanno contribuito e Phaidon per aver collaborato con me per pubblicare il mio primo pezzo d'arte in un nuovo settore

– ha scritto la cantante sui social network dopo il lancio del libro –". Il libro di Rihanna è disponibile in quattro. La classica al costo di 140 euro e le versioni di lusso, ciascuna delle quali venduta con un supporto. L'artista e imprenditrice è infatti andata oltre al normale concetto di libro, regalando ai suoi fan l'edizione "Fenty x Phaidon", venduta con "This Sh * t Is Heavy", un supporto da tavolo personalizzato creato in collaborazione con The Haas Brothers (165 euro) e l'edizione "Luxury Supreme" (disponibile da novembre) che comprende un espositore da tavolo in oro realizzato sempre The Haas Brothers.L'edizione da 5 mila dollari è invece andata già esaurita. Le uniche dieci versioni disponibili sono andate sold out nel giro di pochi minuti dal lancio. L'edizione "Rihanna: UltraSupreme" era venduta con "Stoner", un piedistallo in marmo Pele de Tigre scolpito a mano a Nazaré, in Portogallo, e rifinito a guscio d'uovo. Un pezzo da veri collezionisti, insomma.