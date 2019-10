Amici Celebrities, Maria De Filippi svela: Ecco perché arriva Michelle Hunziker

Non sono andata via dal programma. Quando avevamo pensato ad Amici Celebrities, la conduzione era assegnata a Michelle sin dall’inizio. Lei era impegnata però con Striscia e per non accavallare i programmi, abbiamo pensato di farla partire più tardi cioè stasera

Maria De Filippi ha risposto alle domande dei suoi follower su Instagram, spiegando il motivo del cambio di conduzione in corsa e svelando qualcosa della nuova stagione di Amici. La rivoluzione ad Amici Celebrities è cominciata. La quarta puntata del talent diandrà in onda questa sera (mercoledì) e non sabato come molti si aspettavano. Il cambio di palinsesto, programmato da tempo, si è reso necessario per l’inizio di Tu si que vales, lo show condotto da Belen Rodriguez, che torna protagonista del sabato sera di Mediaset.Il cambio del giorno della messa in onda non è però l’unica novità di Amici Celebrities. A condurre il talent sarà. Un cambio della guardia annunciato da tempo ma che diventerà realtà solo questa sera. A spiegare i motivi della sua uscita di scena per cedere il posto a Michelle è stata proprio la De Filippi che, attraverso le Storie del suo profilo Instagram, ha svelato: "". Tutta colpa, dunque, dei precedenti impegni presi dalla Hunziker con Antonio Ricci. Maria De Filippi ha poi svelato il motivo dell’assenza didalla puntata di sabato scorso, che aveva scatenato rumors e supposizioni: "".

Nel rispondere alle domande curiose dei suoi follower, Maria De Filippi ha poi annunciato quando comincerà la versione classica di Amici: "". Un annuncio che ha stuzzicato i suoi fan ma sul quale Maria non si è voluta sbilanciare ulteriormente. Gli amanti del talentdovranno dunque aspettare ancora un po'.