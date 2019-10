Sciopero Alitalia, fermi oltre 200 voli : Verifica biglietto

Giornata di agitazione di piloti e assistenti di voloproclamata dalle sigle sindacali. Le tre associazioni, riunite nella Federazione nazionale del trasporto aereo, esprimono "" sul piano di rilancio della Compagnia.. Alitalia ha fatto sapere che sono garantite le fasce 7-10 e 18-21, e invita i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare oggi a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Alitalia invita tutti i passeggeri che hanno acquistato un biglietto per volare il 9 ottobre - e anche nella serata dell’8 e nella prima mattina del 10 ottobre - a verificare lo stato del proprio volo sul sito alitalia.com , chiamando il numero verde 800.65.00.55 (dall’Italia) o il numero +39.06.65649 (dall’estero), oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto.