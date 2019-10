Uomini e Donne, Ida e Riccardo ci riprovano: le foto che li ritraggono insieme

La storia diè iniziata due anni fa nel trono over di. Tra loro c’è stata una relazione molto passionale ma non priva di litigi e incomprensioni. Hanno anche deciso di partecipare alla quinta edizione diper cercare di capire come sistemare le cose tra di loro. Ma alla fine di quel percorso, nonostante le dichiarazioni d’amore reciproche, dopo qualche settimana si sono lasciati definitivamente. Entrambi sono tornati a Uomini e Donne per cercare di voltare pagina. Lui ha avuto altre frequentazioni, mentre. Tuttavia, Riccardo, pochi giorni fa, ha letto davanti a tutti una lettera d’amore per lei nella quale diceva di essere pentito di quello che era successo tra di loro, di considerarla la donna più importante della sua vita e di amarla ancora.

Dopo queste anticipazioni che si sono diffuse in rete grazie a Il Vicolo delle News, sempre attento alle ultime registrazioni di Uomini e Donne, siamo in grado di sapere che cosa è successo nei giorni seguenti. Infatti, pare proprio che la lettera di Riccardo abbia funzionato. GiuseppePorro.it ha pubblicato un paio di foto che vedono Ida e Riccardo insieme a Brescia, città di lei, scattate poche ore fa. Questo significa che la coppia ha deciso di darsi un’altra possibilità.

Ovviamente, Armando non ha preso bene il riavvicinamento tra Ida e Riccardo. In studio, il cavaliere ha manifestato il suo disappunto e l’idea di essere stato solamente usato da Ida. Nel frattempo Gemma continua ad essere divisa tra l’interesse per JeanPierre e Gianfranco. Anche Pamela, dopo la tormentata storia d’amore con Stefano, sta continuando la sua frequentazione con Enzo e sembra procedere tutto bene. Barbara, invece, sembra avere qualche difficoltà nel rapportarsi con gli uomini del parterre. Non rimane che attendere le prossime registrazioni per saperne di più.