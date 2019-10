Temptation Island Vip: Mila Suarez lancia una frecciatina all'ex fidanzato Alex Belli

Nell'ultima puntata di Temptation Island Vip Alessia Marcuzzi ha affrontato il percorso di Alex Belli e Delia Duran. Gli attori hanno una relazione da un anno e sono entrati a far parte del programma da metà percorso. Delia si è avvicinata molto al tentatore Riccardo, continua a stare con lui, a uscire dal villaggio con lui e ad avere degli avvicinamenti fisici importanti. Alex, dopo aver visto i video, ha avuto una reazione di rabbia, ha cercato di fuggire dal falò per andare a chiamare Delia nell’altro villaggio. Tornato nel suo villaggio ha fatto un lungo monologo sulla sua gelosia e possessività e sembrava sul punto di piangere (senza lacrime).

Alex Belli ha avuto una relazione con Mila Suarez, prima di conoscere Delia. Mila ha partecipato alla scorsa edizione del Grande Fratello condotto da Barbara D’Urso e in quell’occasione ha parlato spesso della loro relazione. Mila sostiene di essere stata tradita e abbandonata dopo un intervento in una stanza d’albergo. Nel reality erano intervenuti entrambi, prima Delia Duran e poi Alex Belli, per avere un confronto con lei.

Dopo la messa in onda della puntata di Temptation Island Vip Mila non è riuscita a trattenere un suo commento su quello che sta accadendo alla coppia. Ha condiviso una frase di un utente social che recita: “il percorso di Delia e Mr Centovetrine avrebbe avuto senso solo se, tra le tentatrici, ci fosse stata lei” e poi ha commentato: Popolo del web, meno male che ho voi che mi strappate tanti sorrisi e in questo caso, anche delle belle risate.

Recentemente, dopo la notizia della partecipazione a Temptation Island Vip di Alex Belli e Delia Duran, Mila ha rilasciato delle dichiarazioni molto forti. Innanzitutto ha parlato male dell’attore definendolo tale anche nella vita e uno stratega. Poi ha messo in guardia Delia, dicendo che “la sua convinzione di aver vinto il jackpot sarebbe finita presto”. Tuttavia, ha anche fatto delle accuse molto precise alla coppia: Stanno insieme per interesse, per farsi vedere, per fare spettacolo.