Elisabetta Canalis e George Clooney, dopo anni la verità: ecco perché si sono lasciati

Elisabetta Canalis e George Clooney sono stati una delle coppie più belle ed invidiate dello showbiz. I due, nel 2009, hanno vissuto una intensa ed appassionata storia d’amore, durata per ben due anni. Una storia che però non ha avuto un epilogo felice: si sono lasciati improvvisamente, mettendo fine ad una favola vera e propria che ha fatto sognare schiere di fan. Elisabetta viene trasportata nel mondo incantato di George. I due si presentano felici e sorridenti sui red carpet dei Golden Globe e degli Oscar. Queste rappresentano le ultime apparizioni insieme.

L’ex coppia non ha mai fornito delle motivazioni dettagliate sulla fine della loro storia d’amore. Si è parlato ai tempi di un’incompatibilità caratteriale e di progetti di vita differenti: pare che uno dei due (non è chiaro chi) volesse mettere su famiglia e l’altro no. Complice, probabilmente, una notevole differenza di età, ai tempi lei aveva 32 anni e lui 50, la coppia è scoppiata. In una recente intervista, l’ex velina di Striscia La Notizia, è ritornata a parlare del suo rapporto con l’attore Hollywoodiano, facendo delle dichiarazioni importanti che potrebbero chiarire i motivi dell’addio, mai apertamente confessati: E’ stato per me una persona speciale, molto importante come può esserlo un padre. Tra noi c’è stato più un rapporto padre-figlia.

La vita di Elisabetta Canalis è completamente cambiata. La bellissima 40enne si è trasferita a Los Angeles per amore. Qui convive insieme al marito Brian Perri, chirurgo affermato, con il quale è convolata a nozze ad Alghero, sua terra d’origine nel 2014. La coppia ha avuto una bimba, Skyler Eva, che oggi ha 4 anni. Archiviata la sua relazione con il magnifico attore hollywoodiano George Clooney, la showgirl ha ritrovato il sorriso accanto al suo nuovo compagno di vita.