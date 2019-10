Tutti gli scandali della royal family

Ora che laè al centro delle polemiche per il suo imminente matrimonio con un uomo che ha già una figlia avuta da una precedente relazione, i giornali ripercorrono la storia della royal family inglese attraverso alcuni dei suoi scandali più famosi e chiacchieratiA nulla servono l’esempio e i discorsi privati dellaper cercare di contenere l’esuberanza di alcuni dei membri della. Ihanno spesso avuto a che fare condi natura varia, polemiche che hanno riempito per settimane, se non mesi, i tabloid britannici e i giornali di mezzo mondo. L’ultimo in ordine cronologico riguarderebbe il prossimo matrimonio tra la, figlia die dele l’imprenditore italiano Edoardo Mapelli Mozzi. Il futuro sposo, infatti, ha già una figlia avuta dal precedente legame con Dara Huang. Beatrice sarà la prima Windsor a divenire moglie enel giorno delle sue nozze. A dire il vero una situazione simile ormai non sconvolge più nessuno. Più che altro assume i contorni della particolarità e del primato. Anche il, con il secondo matrimonio, è divenuto il patrigno dei figli di, ma la sua storia e quella di Beatrice non sono paragonabili.La giovane principessa, infatti, si sposa per la prima volta e, in più, fa parte della generazione di giovani Windsor. Nella sua lunga storia la royal family ha affrontato scandali peggiori, capaci di mutare il corso della Storia del Paese, oltre che delle singole esistenze delle persone coinvolte. Il magazine Amica ce ne ricorda alcuni tra i più gravi. Nel 1936 reabdicò per sposare, una donna americana e divorziata. Il popolo non comprese questo gesto, né gradì il fatto che un sovrano scegliesse la propria felicità e i propri desideri a scapito di quelli del popolo. Grazie a questa abdicazione, però, salì al trono. La figlia Elisabetta, la cui posizione a corte non lasciava presagire la possibilità di un ruolo di spicco nella royal family, divenne erede della Corona britannica e poi regina. Negli anni Cinquanta la, sorella della regina Elisabetta, si innamorò di, ex scudiero di re Giorgio VI e ciambellano della regina madre.

Townsend divorziò dalla moglie per amore della principessa, ma le regole del Royal Marriages Act del 1772 parlavano chiaro: un matrimonio con un uomo che era già stato sposato e aveva 2 figli era impossibile e, comunque, Margaret avrebbe dovuto ottenere il permesso della sovrana. Alla fine la regina Elisabetta mise la sorella di fronte a una scelta (forse frutto di un piano orchestrato da). Avrebbe acconsentito all’unione solo a 2 condizioni: Margaret avrebbe dovuto attendere il compimento del venticinquesimo anno d’età e rinunciare a titoli e privilegi. La principessa rifiutò la proposta e la sua storia d’amore si dissolse nel nulla. Se ci avviciniamo ai giorni nostri è d’obbligo la menzione del disastroso matrimonio tra il principe Carlo e. Una serie di scandali partiti nel 1993 dalle intercettazioni di alcune telefonate tra ie i loro rispettivi amanti, cioè Camilla Parker Bowles e James Gilbey. Durante queste conversazioni Gilbey chiamò Diana con il nomignolo di, mentre Carlo espresse il desiderio di trasformarsi nel tampax di Camilla.Fu l’intervista concessa da Lady Diana alla BBC nel 1995 a posare una “pietra tombale” sulle sfortunate nozze dei principi di Galles. A tutto questo bisogna aggiungere i disordini alimentari della stessa Diana, i suoi tentativi di, i litigi. Tutto in prima pagina. Gli scandali non finiscono qui: come dimenticare le foto di Sarah Ferguson e del suo amante intento a succhiarle l’alluce? Oppure il sospetto che il vero padre di Harry fosse il maggiore? Anche il secondogenito di Diana venne coinvolto in un ciclone mediatico nel 2005, quando ebbe l’infelice idea di indossare una divisaper andare a una festa in costume. Nonostante le scuse del principe, quell’episodio è ancora oggi una macchia sul suo “curriculum regale”. Ai tempi del suo fidanzamento con il, persinovenne sorpresa mentre usciva da un locale piuttosto brilla. Nel 2012, poi, il magazine Closer pubblicò degli scatti privati dellain topless. Foto che fecero infuriare e tremare





Di fronte ai tanti scandali della royal family, sorprende poco l’ingresso a corte della ribelle, americana e divorziata come Wallis Simpson (ma i tempi cambiano). La duchessa di Sussex è anche la prima afroamericana a entrare nel casato più famoso del mondo. Il recente, gravissimo scandalo sessuale correlato al caso die che vedrebbe coinvolto il principe Andrea è solo l’ultimo anello di una lunga catena di eventi infausti per i Windsor.