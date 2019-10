Mai vista così! La svolta sexy di Sonia Lorenzini

Sonia Lorenzini di Uomini e Donne, gli ultimi scatti social hanno incantato i suoi oltre 800mila follower. Sempre bellissima, l’abbiamo conosciuta anni fa nello studio di Uomini e Donne, prima come corteggiatrice e poi come tronista. Si è subito distinta la bella trentenne di Asola, che ancora oggi vanta un larghissimo seguito su Instagram. Ogni suo post viene accolto dai fan con grande entusiasmo e soprattutto complimenti infiniti, ma con uno degli ultimi ha davvero ‘esagerato’.

Due le fotografie condivise da Sonia Lorenzini: su Instagram si mostra con due diversi look, uno più ‘aggressivo’ e un altro decisamente più dolce e ‘fiabesco’ e lancia una specie di sondaggio tra i fan che è finito con un plebiscito a pieni voti volto a premiare la versione più sexy e “strong” della modella mantovana. “More sensual or sweeter? 1 o 2? Quale preferite?”, chiede nella didascalia.

“Mia mamma quando ha visto questa foto mi ha detto ma sei tu ? Ebbene mamma, incredibile ma vero, sono io!”, aggiunge la ex tronista di Uomini e Donne a commento del post che ha presto raggiunto oltre 30mila cuoricini, oltre a un’infinità di commenti. Nel dettaglio i due scatti che la vedono protagonista fanno parte di una campagna pubblicitaria. Quello più ‘strong’, come lo definisce lei, la vede indossare un completo nero lucido composto da pantalone e giacca, rigorosamente aperta e senza reggiseno. Una versione ‘inedita’ di Sonia Lorenzini che è piaciuta da impazzire ai fan. Ma anche la seconda immagine non è da meno: la ex protagonista di UeD ha un abito lungo rosa in stile romantico. Bellissima, ma sicuramente meno d’impatto dell’altra.

“Per me, more more more sensual!”, sentenzia subito un utente sotto al post. Ma è uno dei tanti ad apprezzare maggiormente l’outfit più aggressivo: “Che bella questa foto. Spacchi tutto”, “Sei la meraviglia, tua mamma sarà sicuramente orgogliosa di te!!”. “Sei pazzesca pupa”, si legge ancora tra i commenti, “Due parole: che bomba”, e poi, “Pazzesca”, “Ma wow, meravigliosaa, più aggressive”. “Spettacolo”, “Adoro”, “Ammazza che bona”.