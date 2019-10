Luigi Mastroianni beccato con Mara Fasone in un locale... scoppia il gossip

In questi giorni, la coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne formata da Luigi e Irene sta destando parecchio scalpore. I due ragazzi, infatti, non si stanno mostrando più insieme e pare stiano conducendo delle vite completamente separate. Questo, dunque, ha fatto sorgere il sospetto che possano essersi lasciati, ma non è tutto. Luigi Masttroianni, infatti, pare sia stato beccato con Mara Fasone in un locale.

I fan più attenti della trasmissione ricorderanno sicuramente che nel corso della loro esperienza a Uomini e Donne, Luigi e Mara hanno palesato una forte attrazione. All’epoca, infatti, si paventò addirittura l’ipotesi che il siciliano potesse abbandonare il suo percorso per corteggiare l’ex concorrente di Miss Italia. Tale premessa ha, dunque, alimentato ulteriormente i rumors. Nel momento in cui i fan hanno beccato Luigi Mastroianni e Mara Fasone nello stesso locale, sul web si è scatenato il caos. Tutti hanno incominciato a gridare al gossip ed a vagare con la fantasia. Ovviamente, almeno per il momento, questi restano solamente dei rumors. La stessa autrice di questo pettegolezzo, ovvero, l’influencer Deianira Marzano, ci ha tenuto a chiarire che non vi è alcuna certezza in merito a questo ipotetico flirt.

Ciò che, invece, sembra un po’ più chiaro è il fatto che Luigi e Irene possano essersi lasciati o, comunque, possano trovarsi in un periodo un po’ difficile. A scatenare ulteriormente questo gossip è il fatto che l’ex tronista, dopo essere tornato da un lungo viaggio in Brasile, non sia affatto andato dalla sua donna a salutarla e a trascorrere un po’ di tempo con lei.

Inoltre, sui loro rispettivi social, i due ragazzi hanno smesso completamente di mostrarsi insieme e di raccontare e decantare, come facevano prima, le loro giornate e il loro amore. Inoltre, l’aver visto Luigi Mastroianni insieme a Mara Fasone non ha fatto altro che acuire i pettegolezzi sulla vicenda. Ciò che sta insospettendo maggiormente è che i protagonisti di questa vicenda non si sono ancora espressi sulla questione. Il gossip, infatti, non è stato né confermato ma neppure smentito. Non ci resta che attendere per scoprire cosa accadrà.