Megghi Galo accusa Taylor Mega e le sue donne : È una trovata pubblicitaria molto brutta

È una trovata pubblicitaria molto brutta. Inventarsi addirittura di essere lesbica. Conosco molto bene

, tra amiche ci si racconta, non mi ha mai detto niente di questo suo nuovo orientamento sessuale. Lei mi diceva che ero ingenua a credere nell'amore. Lei è stata legata a persone per interesse. Anche in questo caso è un grande interesse. Taylor non l'ho mai vista. E' tutta una cosa finta

Le vicende che gravitano attorno ae alle sue donne sembrano ormai aver assunto i contorni della soap-opera. Potrebbe chiamarsi “Lei, lei e l'altra” visto che le attenzioni della bionda influencer friulana pare siano contese tra due ragazze altrettanto attraenti, vertici di un triangolo amoroso moderno che si sviluppa prevalentemente per mezzo social. Come in tutte le soap-opera più amate non mancano i colpi di scena inaspettati e imprevisti. L'ultimo è stato nel salotto pomeridiano di Barbara d'Urso, dove ha fatto la sua comparsaAi più, questo nome potrebbe non essere familiare, visto che la sua notorietà è principalmente legata al programma Uomini e Donne, al quale ha partecipato in veste di corteggiatrice. La ragazza ha partecipato ain qualità di (ex) amica di Giorgia Caldarulo, da lei accusata di star fingendo. “Giorgia”, ha detto Megghi alla d'Urso, che ha spesso ospitato le protagoniste di questa complicata situazione amorosa.Nell'ultimo periodo i rapporti trasi sono rovinati: stando alla prima, tra loro c'era un fortissimo sentimento d'amicizia ma l'attuale compagna di Taylor ha rinnegato questo rapporto, derubricandolo come una conoscenza di poche settimane. Anche Erica Piamonte, ex di Taylor Mega, era presente in studio durante la puntata di Pomeriggio5 e ha voluto dire la sua, soprattutto sulla Caldarulo. Pare che Giorgia abbia accusato Erica di voler usare la Mega per, parole rimandate al mittente da parte della Piamonte, che suppone sia, invece, proprio la Caldarulo a voler sfruttare la situazione per aumentare la sua notorietà.