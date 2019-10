Lei lo lascia per un altro ma l'ex compagno la picchia e la rapisce

Brutta avventura per una. È stata rapita dall’ex compagno,da lui e dai suoi genitori, che poi le hanno rasato i capelli per umiliarla. Per questi gesti, un, suocon l’accusa di sequestro di persona. Sono tutti originari dell’ex Jugoslavia, mentre i fatti si sono svolti tra il Polesine e il Mantovano.Come riporta Il Gazzettino , la ragazza viveva con il suo compagno a Lendinara, un comune in provincia di Rovigo. Poi ha deciso di lasciarlo e di andare a vivere con un altronel Mantovano. L’ex fidanzato non l’ha presa bene e ha deciso di attuare una spedizione punitiva contro la giovane. Insieme ai suoi genitori ha raggiunto la donna e ha fatto irruzione nella casa che lei divideva con il suo nuovo ragazzo. Tutti e tre erano armati di taglierino. Prima hanno picchiato il nuovo partner e poi hanno pestato a sangue la ragazza e le hanno tagliato i capelli.L’hanno quindi portata via ma lungo la strada è stato determinante undei carabinieri. Gli agenti hanno infatti notato una macchina con a bordo una donna che si divincolava in modo disperato. L’hanno quindi inseguita e dopo un breve tragitto sono riusciti a bloccare i fuggitivi. La ragazza se la caverà con una prognosi di 20 giorni.