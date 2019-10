Amadeus, a Sanremo ci sarà anche lei! E dietro le quinte ci saranno belle sorprese

Manca ancora un po’ alla prossima edizione del, ma già i preparativi fervono., che sarà conduttore e direttore artistico di questa 70esima edizione è già da un po’ alle prese con la scelta dei cantanti e con tutto il resto. Quando sei il presentatore di Sanremo hai un bel po’ da fare. Quando è stato dato l’annuncio che il conduttore sarebbe stato Amadeus, il pubblico ha gioito: la Rai ha fatto la scelta giusta e tutti sono contenti.Amadeus ha iniziato la sua carriera come deejay, poi piano è arrivato in tv dove da qualche anno conduce su Rai1, un programma che, udite udite, è stato capace di superare ogni sera Striscia la notizia. Prima de I soliti ignoti Amadeus conduceva L’Eredità e Reazione a Catena, tutti programmi seguitissimi e amatissimi. Anche grazie alla bravura del conduttore. Ed ecco che ora Amadeus sbarca al teatro Ariston per l’evento musicale più famoso e importante d’Italia.

Al fianco di Amadeus ci sarà, come sempre lache il pubblico ha avuto modo di conoscere a L’Eredità, programma nel quale rivestiva il ruolo di prima ballerina. In che senso sarà al fianco del? La Civitillo, che da quest’anno è una delle tutor del programma Detto fatto, sarà dietro le quinte per “portare fortuna al marito”. Questa è una loro tradizione che avanti da anni e che certo non si interromperà con il Festival di Sanremo.“È vero che Amadeus mi vuole come portafortuna in ogni prima puntata. Vado sempre alla prima puntata dei suoi programmi. È un nostro rito – ha raccontato a– Lui mi chiede sempre un parere, vuole sapere quello che penso e si fida molto dei miei giudizi. Abbiamo una grande intesa anche professionale”. Giovanna è già pronta per la prima di Sanremo: “La prima serata di Sanremo sarò fino all’ultimo dietro le quinte, poi in platea: voglio godermi la serata”.

Insomma, Amadeus ha un segreto che non aveva mai svelato prima… La moglie Giovanna è felice per lui ma, come ha rivelato a Mio, anche un po’ tesa: “Non è stata una sorpresa per me anche se non nego che sono un po’ preoccupata…Lo attendono mesi in cui la mole di lavoro sarà mostruosa…”. Intanto Amadeus pensa solo al Festival e parla solo del Festival. Insomma, è entrato in pieno nello spirito. E noi non vediamo l’ora di vedere cosa ne uscirà fuori.