Media Siria : Turchia bombarda al confine

La Turchia ha iniziato a bombardare obiettivi curdi. Nel mirino lo Ypg. L'artiglieria turca ha colpito nella notte la regione nord-orientale siriana al confine con l'. Lo riferisce la, l'agenzia governativa di Damasco. Mostra foto e video dei bombardamenti presso il valico frontaliero di Simalka, tra, e corridoio vitale per i rifornimenti militari e logistici della coalizione anti-Isis a guida Usa e per le forze curdo-siriane. Questa notizia non ha trovato conferma da parte turca né dalle autorità curdosiriane.