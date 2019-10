La gaffe hot delle Mara Venier: il lato B in faccia a Gabriel Garko

Gabriel Garko diventa protagonista di un siparietto hot a Domenica In, nel corso dell'intervista concessa a Mara Venier... Nella nuova puntata di Domenica In non sono mancati i momenti esilaranti, come quello avvenuto nel corso dell'intervista che ha visto protagonista. "Pensavo volessi venirmi in braccio", esordisce Garko visibilmente sorpreso dinanzi a, che intanto gli dà le spalle per mettere a posto la sua poltrona al centro dello studio, prima di procedere con l'intervista.

La Venier sposta la sua poltrona bianca, ma sembra non accorgersi che sta dando il lato B in faccia all'attore di fiction Mediaset di successo. "Mara, Mara!" esclama Garko, che poi si rivolge al pubblico in studio alludendo maliziosamente alla conduttrice: "Ma lei non si è accorta di cosa ha fatto?!". "Che ho fatto? ...Ti ho messo il sedere in faccia?!" domanda quindi la padrona di casa al bel Gabriel, dopo essersi finalmente seduta. "...Ma non fa nulla", prova a ironizzare Garko, che poi esplode in una risata contagiosa. "L'ho fatto?" domanda ancora la Venier. E alla fine arriva il verdetto del pubblico, al grido di: "Sì!".



Il siparietto hot tra la "zia d'Italia" e l'attore de Il peccato e la vergogna in questione si è registrato nella nuova puntata di Domenica In, andata in onda lo scorso 6 ottobre, su Rai 1. E in occasione del nuovo appuntamento tv del format domenicale, Garko ha voluto rispondere agli incessanti gossip che lo vedrebbero felicemente sposato e/o protagonista di una relazione omosessuale con l'ex gieffino Gabriele Rossi.



Nell'intervista concessa a Mara Venier, Gabriel si è, infatti, detto innamortato e geloso in amore, senza però rivelare l'identità della sua dolce metà: "Io non faccio del male a nessuno, il non dire le cose private della mia vita non nuoce a nessuno. Amo essere criticato sull’aspetto professionale, ma non voglio essere giudicato, ma su una scelta all’interno delle mura di casa mia".