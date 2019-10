Ma vaffa... Caterina Balivo, imbarazzo totale : la sua ospite ce l’ha con Chiara Ferragni

Un ospite che dice chiaramente “” a. Inutile dire chenon ha reagito benissimo... Momento di imbarazzo durante la diretta del programma pomeridiano di Rai1. Durante un’intervista, sarebbe stata detta una parolaccia rivolta a Chiara Ferragni, facendo calare il gelo in studio. Ospiti di Caterina Balivo,, protagoniste della commedia, dal 31 ottobre al Teatro Manzoni di Roma.Durante l’intervista,: “Sono andata alla prima del suo film e c’era anche lei. Credo non sapesse neanche chi fossi. Le mie figlie al telefono mi hanno chiesto insistentemente una foto con lei e così alla fine sono andata”. Matilde Brandi continua il racconto: “Le ho detto ‘Prima le foto le chiedevano a me, adesso io la chiedo a te’. E lei mi fa ‘Prego’. Ma vaffa…”.

Il tono della showgirl è ovviamente ironico, ma Caterina Balivo sembra imbarazzata. Matilde Brandi precisa: “Si scherza…”. Ma la conduttrice cambia rapidamente argomento e fa accomodare le sue ospiti tra il pubblico. Da quello che si sa poi,Matilde Brandi è fra le concorrenti candidate della quarta edizione del Grande Fratello Vip che sarebbe dovuta partire lunedì 28 ottobre e che invece è stata posticipata a gennaio.Continuando il talk con i suoi ospiti (Salvo e Cinzia), al quale hanno preso parte anche donne dello spettacolo come Matilde Brandi, Samanta Togni e Patrizia Pellegrino, Caterina Balivo si è poi scusata per un piccolo sbaglio. Cinzia ha infatti dichiarato: “Non bisogna giudicare quando si trova una compagna molto più giovane, o un compagno, nel caso di una donna…”.

Sentendo tale frase, la conduttrice di Vieni da me ha subito interrotto la sua ospite, chiedendole: “Nel caso di… tua nonna?”. E la risposta di Cinzia è stata: “No no, nel caso di una donna ho detto”. Dunque Caterina Balivo è scoppiata a ridere e, scusandosi per la gaffe, ha affermato scherzosamente: “Non ho sentito bene, scusate! E’ colpa degli orecchini, mi fanno sentire male”.