Ma allora non è finita! Ida Platano e Riccardo Guarnieri beccati insieme

Ida Platano e Riccardo Guarnieri delle nuove, scattate dopo la lettera che il cavaliere ha letto in puntata a, hanno già fatto il giro della rete. Iniziata la nuova edizione del programma, sia Ida che Riccardo si erano dettie nelle prime settimane hanno provato a uscire con altri. La dama, soprattutto, si è avvicinata molto ade tra i due è scattato addirittura il bacio. Riccardo, che nel frattempo è uscito con Valentina e sentito Veronica, non l’ha presa e bene e poco dopo, come fanno sapere le anticipazioni fornite dal sito, ha inaspettatamente fatto marcia indietro con lei: è ritornato sui suoi passi e in puntata ha chiesto di poter parlare con la sua ex e di leggerle una lettera.

In buona sostanza, Guarnieri ha spiegato con voce commossa che in passato ci sono state incomprensioni tra di loro ma che le colpe sono sempre state di entrambi. Nonostante tutto,: “Ti amo ancora, torniamo insieme”, ha scritto alla dama, invitandola a mettersi alle spalle gli ultimi mesi difficili segnati dalla separazione dello scorso anno.Sappiamo sempre dalle anticipazioni che. E anche che ha preso tempo per paura che il ritorno di fiamma sia un altro buco nell’acqua. Ma ora escono queste foto scattate fuori dallo studio di UeD, a Brescia, e pubblicate sul sito di Giuseppe Porro che mostrano come in realtà i due sembrano aver iniziato a frequentarsi nuovamente (lui ha anche la valigia, segno che potrebbe essersi fermato più giorni a Brescia).

Gli scatti apparsi sulritraggonomentre passeggiano per Corso Zanardelli, la via dei negozi della città. Non è dato sapere, però, se dama e cavaliere del trono over lasceranno presto la trasmissione o se invece torneranno ogni settimana per raccontare come vanno le cose. Di certo c’è che da questi scatti pare proprio che il passato turbolento sia ormai alle spalle.