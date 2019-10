E' una bufala! Emma Marrone e la prima foto dopo l’intervento con Paola Turci

“La prima foto di Emma Marrone dopo l’operazione”, dove la foto in questione la ritraeva con la collega. La foto – notizia ha fatto subito il giro di siti e quotidiano ed entusiasmato i tantissimi fan della. Poche settimane fa la cantante salentina lanciata da Amici di Maria De Filippi ha annunciato una pausa dalla musica per prendersi cura della sua salute.Problemi risolti, ha fatto sapere poia mezzo, ma da quella bella notizia comunicata con la foto del braccialetto che si usa in ospedale e un lungo post: “Ho finalmente tolto questo braccialetto ma lo conserverò per sempre, è stata dura…ma è andata! Ho bisogno del tempo necessario per recuperare le forze ma credetemi non vedo l’ora di tornare da tutti voi, e lo farò al più presto”, aveva scritto.

Da quel momento in poi (era il 28 settembre scorso) sul profilo Instagram Emma Marrone non ha più pubblicato nulla. Anzi: qualche giorno fa in unaaveva voluto ringraziare i fan che le avevano dedicato un cartello durante il concerto di Malta doveaveva detto: “Tornerà più forte di prima”. Arriviamo a lunedì 7 ottobre, quando ha iniziato a circolare ovunque quella che è stata definita “la prima foto post intervento di Emma”.

Lo scatto mostra la cantante insieme all’amica e collega Paola Turci ma è tutt’altro che recente. La foto che ritrae le due artiste insieme, come dimostra un post pubblicato suun anno fa dal fan club di Emma con proprio lo screenshot della Storia postata dalla Turci. “La mia makeup artist è una grande gnocca”, scriveva a commento. Non è affatto, quindi, la prima foto di Emma durante la convalescenza dopo l’intervento che l’ha costretta a prendersi uno stop forzato dalla musica. Anche Paola Turci, dopo che quello scatto risalente a un anno fa esatto è stato rilanciato, è intervenuta sulla questione: “Quella foto è di un anno fa, come fate a dare notizie così a caso??”, ha scritto su