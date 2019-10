Benvenuta Chloe! Gioia allo stato puro per l’attore Salvatore Esposito

Così uno deglipiù noti e richiesti del momento annuncia al mondo di essere diventato zio per la prima volta. Con una foto dellaappena nata e queste parole: “Sono lo zio più felice del mondo, ora posso partire tranquillo per questa nuova avventura oltreoceano! Sorellina mia Anna Esposito e Bruno Montagna sarete due splendidi genitori!”.La sorella di uno dei protagonisti della serie di Sky, Anna, ha dato alla luce la sua, Chloe appunto, e zioha condiviso il lieto evento e la sua gioia su tutte le sue piattaforme social. Tra i tantissimi messaggi di auguri, spiccano quelli di tanti, tantissimi amici vip oltre a quelli dei suoi numerosissimi fan. Tra i tanti, si sono congratulati con l’attore il bassista di Jovanotti, Saturnino, la collega e moglie in scena, Ivana Lotito: “Che fagottino di bontà! Benvenuta Chloe e Auguri a tutta la bellissima famiglia”.

Non è stata da meno “sua madre” in Gomorra, l’attrice Maria Pia Calzone: “Tanti auguri a tutti!”, ha lasciato scritto. E poi, ancora, anche Ilenia Lazzarin, il volto di “Un posto al sole” ha voluto mandare le sue congratulazioni a Salvatore Esposito. Felicitazioni che arrivano anche, tra gli altri, dal dj Cristian Marchi e dalla conduttrice Paola Perego. Insomma, tutti felicissimi per la bella notizia che Salvatore Esposito ha dato subito dopo la nascita della sua



La neo mamma, Anna Esposito, è sposata con Bruno Montagna dal 2018 ed è legata a ‘Genny’ anche professionalmente. Anna lavora infatti come collaboratrice diretta di suo fratello, aiutandolo nel planning di tutte le attività quotidiane, ed è admin della società che cura e gestisce la comunicazione dell’attore che ha raggiunto il successo interpretando il figlio di Pietro Savastano, Criansa srl.



Dopo l’annuncio di Salvatore Esposito, anche la sorella Anna è intervenuta sui social: “Preoccupazioni ed ansie iniziano da primo giorno che scopri d’essere incinta, poi durano 9 mesi notte e giorno. Poi un bel giorno lei è pronta per uscire e incontrarmi, io preoccupata e speranzosa di essere in grado di farla venire al mondo metto tutta me stessa… ed eccoti”, ha scritto.